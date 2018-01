Mais, c'était aussi l'étape la plus difficile car c'est la première fois que le tracé part aussi loin dans l'est de la Mauritanie où le décor de dunes splendides s'étend à perte de vue. Rude donc pour les concurrents de trouver tous les checkpoints au milieu des 100 kilomètres de dunes à franchir sur la deuxième partie du parcours. Et là, il fallait éviter de s'ensabler. Un exercice au plus haut niveau aussi bien pour le pilotage que pour la navigation.

Une étape pleine de suspense et de belles surprises au classement. Avec notamment Vladimir Vasilyev qui s'est bien repris en catégorie auto/camion et Anders Ullevalseter en moto qui renoue avec la victoire.

