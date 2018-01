Toutefois, le ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public rejette le refus de dialogue invoqué par les syndicats d'enseignants pour justifier la grève qu'ils comptent observer. Le ministère a énuméré l'organisation, dès juillet 2017, d'une réunion plénière d'évaluation du niveau d'exécution des engagements, laquelle a vu la participation du Cusems, du Sels, du Sels/A, du Siens, du Snelas/Fc et de l'Uden. « Outre les rencontres mensuelles régulièrement tenues au ministère de l'Education nationale aux fins d'échanger avec les syndicats sur les questions sectorielles, le Haut conseil du dialogue social, à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018, a organisé un atelier pour examiner le niveau d'exécution des engagements du gouvernement », lit-on dans le communiqué. Le ministère a également fait référence à l'évaluation des sessions des commissions administratives paritaires siégeant dans l'avancement de grade au titre de l'année 2016.

Le gouvernement va tirer un bilan de la mise en œuvre des accords signés avec les organisations syndicales. Cette rencontre d'évaluation est programmée pour le 16 janvier 2018. « Face à cette constante préoccupation découlant des orientations du Président de la République qui a pris l'option de faire de 2018 une année sociale, le ministre de la Fonction publique, au nom du gouvernement et sous l'égide du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a décidé d'ouvrir une séance plénière d'évaluation des accords et négociations sur les préavis de grève des syndicats », renseigne un communiqué parvenu à la rédaction.

Les accords signés par les syndicats d'enseignants et le gouvernement seront évalués le 16 janvier 2018, annonce un communiqué du ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.