Sénégal: Comité exécutif CAF - La périodicité des compétitions interclubs changée à partir de décembre

L'autre décision de taille prise par le Comité exécutif concerne l'arbitrage. Les règlements qui imposaient aux fédérations hôtes de payer les indemnités des arbitres qui officiaient pour les matchs des compétitions de la Caf ne seront plus de rigueur à partir de 2018. Les émoluments seront désormais pris en charge directement par l'instance. La Caf a également pris la décision d'offrir aux 49 autres associations membres le kit «fieldwiz». Jusque-là, ce dispositif technologique pour un meilleur suivi des performances des joueurs n'était donné qu'aux cinq sélections africaines (Sénégal, Egypte, Nigeria, Tunisie et Maroc) qualifiées pour la Coupe du monde Russie 2018.

Sous la présidence d'Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football (Caf), le Comité exécutif de l'instance s'est réuni avant-hier, à Casablanca (Maroc). Parmi les décisions prises figurent le changement de la périodicité des compétitions interclubs et la validation de cinq candidatures, dont celle de Me Augustin Senghor, pour les quatre postes vacants dudit Comité.

