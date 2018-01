Mais, pour ce faire, a-t-il dit, cette dernière doit être « mieux équipée, mieux organisée et plus modernisée ». « La justice doit être le tiers impartial à même de trancher tout litige qui lui est soumis. Mais, à l'instar de tout pouvoir, elle doit, dans une juste mesure, être contrôlée afin d'éviter tout débordement », a expliqué M. Camara.

« La justice doit demeurer neutre et impartiale, grâce à une indépendance garantie et un contrôle limité », a-t-il recommandé. En outre, face aux crises récurrentes que connait la société sénégalaise, le procureur général près la Cour suprême a invité la justice à jouer le rôle de régulateur, car elle dispose de « tous les atouts » pour assurer cette mission.

Le procureur général près la Cour suprême a rappelé qu'il n'est pas recommandé aux magistrats de « chercher à conquérir et revendiquer leur indépendance » jusqu'à « remettre en cause le pouvoir politique ». De la même façon, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a indiqué que « le législatif et l'exécutif ne doivent pas non plus chercher à exercer sur le judiciaire un contrôle inapproprié ».

Le procureur général près la Cour suprême a plaidé pour des « rapports de franche collaboration » entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Selon Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly qui intervenait, hier, lors de la Rentrée solennelle des cours et tribunaux, cela va permettre « d'avoir l'équilibre nécessaire pour le bon fonctionnement de l'Etat ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.