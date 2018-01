Sénégal: Contrôle juridictionnel de l'administration - Le Sénégal enregistre des « avancées significatives »

Pour permettre au juge administratif de faire correctement son travail, Sangoné Fall a appelé l'administration à comprendre « qu'elle doit se soumettre au droit en usant, le cas échéant, des voies de recours au même titre que les particuliers ». A défaut d'une réforme intégrale du système de contrôle, le magistrat a suggéré la mise en application de « mesures tendant à prendre concrètement en charge la recherche de l'efficacité du rôle assigné aux juges pour encadrer l'action administrative et la limiter en cas d'arbitraire ou de violation de la loi ». Autres recommandations, le magistrat Fall a proposé la mise en place d'un comité de travail qui aura en charge de réfléchir sur « l'organisation du contrôle », le cadre légal d'évolution de l'administration, la saisine du juge et ses pouvoirs ».

Malgré ces bonds considérables, M. Fall a informé que le système a encore des limites. Pour preuve, le délai de traitement des contentieux est toujours d'un an après l'introduction du recours auprès du greffe de la Cour. Pire, le droit à un recours, a déploré le magistrat, est même remis en cause par « une formalité excessive », notamment « l'obligation de signifier la requête, outre l'absence de 39 prérogatives du juge administratif sur l'exécution de sa décision ». Face à tous ces manquements, le conseiller référendaire à la Cour a insisté sur le besoin de réformer le système de contrôle juridictionnel de l'administration. Des réformes qui, a-t-il dit, vont permettre « d'améliorer l'intervention du juge administratif dans le contrôle de l'administration ».

Le discours d'usage de la Rentrée solennelle des Cours et tribunaux pour l'année 2017-2018 a été prononcé par le conseiller référendaire à la Cour suprême, Sangoné Fall. Axé sur « Le contrôle juridictionnel de l'administration », ce thème a été retenu par le Chef de l'Etat, Macky Sall, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le juge administratif, selon le magistrat Sangoné Fall, est « un rempart contre l'arbitraire ». Quand il y a contentieux entre l'administration et les administrés, le juge administratif est appelé à intervenir. Il doit garantir le respect scrupuleux des droits fondamentaux. Son rôle consiste à encadrer l'action de cette administration. Il contrôle la gestion des moyens financiers mis à la disposition de cette administration, a expliqué le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye. Malgré que l'Etat soit « un monstre sacré » avec des « pouvoirs régaliens », « l'administration doit agir en conformité avec la Constitution et les lois qui fixent le cadre, le fondement et les limites de son action ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.