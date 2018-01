Sénégal: Deboutée par la Cnrl, la société Jappo Sa compte faire appel

« Nous avons certes perdu une manche mais pas la bataille et comme je l'ai dit depuis le début, nous irons au bout de notre logique et cela commence par un appel que nous allons déposer demain au niveau de la chambre de recours de la fédération », souligne le communiqué. « Nous étions sereins avant cette décision et nous le restons aujourd'hui car nous sommes dans un combat juste et nous restons convaincus que nous sommes dans le droit », lit-on dans le texte où le président de Jappo Sa précise ceci : « Nous constatons dans la décision de la Cnrl qu'elle a déclaré abusive la rupture du contrat par l'association Gfc... Nous nous demandons aussi pourquoi la Cnrl avait résumé les discussions lors des audiences précédentes uniquement autour de l'article 4.8 et revenir aujourd'hui sur des questions qu'elle avait considérées comme des questions subsidiaires ? » s'interroge-t-il.

