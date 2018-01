Sénégal: Serigne Mountakha Mbacké - La foi faite homme

L'on attendait, avant-hier, après son échange de propos avec le président Macky Sall, sa première adresse aux fidèles en tant que nouveau Khalife général des Mourides. « C'est pour plus tard », nous répond un de ses proches qui préfère garder l'anonymat.

« En tout cas, les croyants seront bien servis par cet homme de Dieu », ajoute notre interlocuteur. Selon lui, à chacune de ses adresses aux fidèles, en sa qualité de dépositaire du legs de Cheikh Ahmadou Bamba, le huitième Khalife général des Mourides ne manquera d'appeler les Musulmans à opérer un retour à Dieu pour être couverts de Ses bienfaits. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké laissera parler son cœur gorgé de foi et de soumission, délivrera la parole du Seigneur et l'énonciation des normes sociales à respecter par les croyants de notre pays.

Dans des adresses limpides à des fidèles recueillis, il fera toujours savoir que Dieu devra être l'objet de notre adoration et de notre soumission. L'amour, l'écoute réciproque et le travail, autres formes de dévotion, vont, nous dit-on, être exaltés par le tout nouveau guide spirituel des Mourides. « Egal à lui-même et fidèle à sa ligne de conduite, il sera constant », ajoute notre interlocuteur. Selon lui, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké abordera, à coup sûr, des thèmes de haute portée : unicité de Dieu, conformité à la charia et à la sunna, éducation des enfants.

L'écoute réciproque, l'union des cœurs et des esprits, la cohésion sociale, la solidarité nationale et le rapprochement des peuples sont parmi les sujets de prédilection du nouveau guide. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, écouté par des millions de Sénégalais, à travers le pays et la diaspora,va appeler à suivre la direction indiquée par Dieu.

Des propos d'un sage auprès de qui des milliers de disciples viendront se ressourcer à Touba, en ce jour de prières pour le repos de l'âme de son prédécesseur, Serigne Cheikh Sidy Moctar.

En effet, voudront-ils le voir, l'approcher, le toucher, le saluer. C'est vrai que cet homme de Dieu attire et fascine. Le nouveau Khalife général des Mourides tel qu'en lui-même : un physique entamé par l'âge (88 ans), dans un grand boubou, le visage avenant.Il a, nous dit-on, une mémoire fidèle et un argumentaire centré sur les enseignements du prophète Mouhamad (Psl), de Cheikh Ahmadou Bamba et une âme scellée autour de Dieu.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a toujours le Coran comme bréviaire, soutiennent quelques-uns de nos interlocuteurs. Et certains d'ajouter : « Le nouveau guide spirituel de la communauté mouride est bien imprégné des problèmes du pays ». De l'avis de tous, le Khalife général des Mourides, avec discours au ton paternaliste, nous poussera à avoir foi en l'avenir, mais surtout à faire l'effort qui permet de dépasser les fausses querelles et les fausses oppositions. Ses prières pour un Sénégal uni et prospère, un bon hivernage, la réussite des politiques de développement initiées par le président de la République vont séduire totalement et rassurer les populations et les gouvernants.

Il ne pourrait en être autrement chez un homme qui vit dans la crainte de l'Être suprême qu'il n'a jamais cessé de prier pour que le Sénégal soit sous sa sainte protection.