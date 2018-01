Sénégal: Serigne Mbaye Sy Mansour à Touba - « Les Sy et les Mbacké ont tout en commun »

Le Khalife général des Tidianes était à Touba pour présenter ses condoléances à la communauté mouride et au nouveau Khalife général. Il était en compagnie de toute la famille de Tivaoune.

Serigne Mountakha Bassirou, très ému par cet acte de haute portée religieuse et parentale, a conforté Serigne Mbaye Sy Mansour et a promis d'approfondir davantage les relations entre les familles de Maodo Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba.

Serigne Mbaye Sy Mansour était à Touba hier pour compatir à la douleur qui a frappé la communauté mouride et pour partager avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké les moments difficiles que la famille de Cheikh Ahmadou Bamba vit, suite au rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. « Unis par les liens du sang, les Sy et les Mbacké ont tout en commun. Voilà ce qui explique ma présence à Touba ou je ne compte que des parents », a dit Serigne Mbaye Sy Mansour qui s'est ensuite appesanti sur les qualités de l'illustre disparu qu'est Serigne Sidy Mokhtar Mbacké qu'il a qualifié « de véritable homme de Dieu ».

Selon lui, c'est tout le Sénégal qui est aujourd'hui orphelin car le défunt Khalife général des Mourides était ouvert à tous, servait les bonnes causes, réussissant à mettre tout le monde d'accord sur l'union des cœurs et des esprits autour des pratiques cultuelles. « Serigne Sidy Mokhtar, qui s'est toujours investit dans le champ des dévotions, nous a quittés, mais avec les bénédictions de tous les croyants », a souligné Serigne Mbaye Sy Mansour, avant de dire que « les œuvres laissées par le défunt guide de la communauté mouride sont de belle facture et portent témoignage sur son investissement prononcé dans la vivification de l'Islam ». Citant les membres de sa délégation dont Serigne Mawdo Abdoul Aziz Sy, Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Mansour Abdoul Aziz, Serigne Mouhamadou Habib Abdoul Aziz, le Khalife général des Tidianes a fait savoir que « son porte-parole, Serigne Pape Malick Sy, est déjà venu présenter les condoléances de la famille religieuse de Tivaoune. «Mais, j'ai tenu à venir personnellement partager avec vous ces moments difficiles et vous manifester mon estime et ma sympathie », a-t-il dit, soulignant que Tivaouane, «la maison de Mawdo Malick Sy, ne peut pas rester insensible à quelque chose qui touche Touba et la famille de Cheikh Ahmadou Bamba».

Abordant ses relations avec la famille du nouveau Khalife général des Mourides, Serigne Mbaye Sy Mansour a souligné « les liens particuliers qu'il entretient jusqu'à présent avec Serigne Issakha Mbacké, ancien diplomate et jeune frère de Serigne Mountakha Mbacké ».

Il a ensuite évoqué l'admiration qu'il portait à Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké, ascendant de l'actuel Khalife des Mourides, qu'il venait voir à chaque fois qu'il était en visite chez son talibé, Ibou Camara, un commerçant établi à Mbacké. « Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké m'attirait et me fascinait », a dit Serigne Mbaye Sy Mansour, avant de tendre la main au nouveau Khalife général des Mourides, en l'assurant de sa disponibilité à œuvrer pour le rayonnement de l'Islam et le raffermissement des relations entre Tivaouane et Touba. Enfin il a formulé des prières pour la longévité de Serigne Mountakha et pour l'accomplissement de toutes les actions qu'il aura à entreprendre duraant son khalifat. En réponse, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a, malgré la gravité du moment, exprimé toute la joie que lui procurent la venue et les propos émis par son hôte : « Je prends à témoin le Seigneur que la joie que j'éprouve aujourd'hui, je l'ai rarement eue dans ma vie. Je rends grâce à Dieu en vous ayant à mes côtés. Merci d'être venu nous soutenir en ces moments difficiles », a dit le nouveau Khalife général des Mourides qui a ensuite exprimé « sa volonté de travailler au renforcement des relations déjà excellentes entre Touba et Tivaouane, deux pôles religieux dont le renom tient de ces deux hommes de Dieu que sont Cheikh Ahmadou Bamba et Mawdo Malick Sy ».Après avoir redit toute son admiration à Serigne Mbaye Sy Mansour, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a prié pour le Khalife général des Tidianes, avant de lui demander de faire de même pour lui.

SERIGNE MANSOUR SY « DJAMIL » : « IL APPELAIT À LA SOLIDARITÉ ENTRE TOUTES LES CONFRÉRIES »

« Aujourd'hui le Sénégal tout entier, toutes confessions confondues et la Ummah, pleure la disparition d'un guide exceptionnel. Je suis meurtri devant la disparition d'un Cheikh qui était une chance pour le Sénégal, surtout à l'heure actuelle où nous avons besoin d'humilité et de sens de dépassement pour davantage de cohésion nationale; qualités qu'incarnait pleinement Cheikh Sidy Makhtar Mbacké. Grand rassembleur, nous lui devons aujourd'hui de célébrer les fêtes religieuses musulmanes en communion. Par sa générosité, sa lucidité, et son sens des responsabilités, il a su gagner les cœurs de milliers d'hommes et de femmes d'ici et d'ailleurs. Et c'est de cela qu'il s'agit : assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba face aux exigences du monde moderne tel que évoqué dans le Coran (Surat Al Ahzab- Les coalisés S33, v72-73)».