Les témoignages s'enchaînent suite au rappel à Dieu le 7 janvier dernier de Serigne Sidy El Moukhtar Mbacké, 7e Khalife général des Mourides. Les politiques et la société civile continuent d'exprimer leur peine suite à cette immense perte pour la communauté musulmane.

A la suite du retour à Dieu du Khalife général des Mourides Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, le Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Alliance Pour la République (Apr), le parti présidentiel, à travers un communiqué signé de son porte-parole, Seydou Guèye, a présenté ses condoléances à la famille de Serigne Touba Khadimou Rassoul, à la communauté mouride et à toute la Ummah.

« Le Sénégal vient de perdre un chantre de l'unité des confréries, un bâtisseur de paix et de concorde » « Le Sen du l'Apr, l'ensemble des militants et responsables du parti, présentent leurs sincères condoléances à la Ummah islamique, à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul et à la communauté mouride. Avec la douloureuse disparition de Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, le Sénégal vient de perdre un illustre défenseur de l'Islam, un chantre de l'unité des confréries, un bâtisseur de la paix et de la concorde. Il avait inscrit sa mission et sa vie dans l'ascétisme, la générosité, la piété et l'altérité, incarnant ainsi les valeurs positives qui doivent innerver notre vivre ensemble et féconder notre pratique religieuse conformément aux recommandations divines et à la Sunna du Prophète Mahomet (Psl). Soufi avéré comme peuvent en attester sa vie terrestre et ses enseignements, fervent disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, le vénéré Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké aura également marqué son khalifat et son époque par un grande œuvre de modernisation de la ville sainte de Touba, la construction de la Grande mosquée de Massalikoul Jinaane à Dakar.

Puisse Allah le couvrir de sa grâce et de sa miséricorde en lui réservant comme demeure éternelle son Paradis céleste. L'ensemble des responsables et militants de l'Alliance pour la République, à l'unisson du Président Macky Sall et de notre communauté nationale, réitèrent leurs condoléances attristées à la nation sénégalaise et expriment au nouveau Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké leur soutien et leur solidarité dans sa noble mission en lui souhaitant une longue vie et une excellente santé ».