L'Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale (AMADER) a tenu hier 11 janvier 2018 à son siège, la 30èmesession ordinaire de son Conseil d'Administration (CA). Une session qui se tient dans une période ou l'Agence a enregistré des avancées significatives dans la mise en œuvre de certains projets d'électrification rurale.

L'ordre du jour de cette 30ème session ordinaire était essentiellement marqué par : l'examen et l'approbation du procès-verbal de la 29ème session ordinaire du Conseil d'administration tenue le 30 août 2017 ; examen et approbation du rapport annuel d'activités 2018 de l'AMADER ; examen et approbation du programme annuel d'activités 2018 de l'AMADER ; examen et approbation du projet de budget 2018 de l'AMADER ; état de mise en œuvre de la recommandation de la 29ème session du conseil d'administration de l'AMADER et divers.

Dans son allocution marquant l'ouverture des travaux, le président du conseil Mamadou Ouattara a rappelé que l'année 2017 qui vient de s'écouler, a été essentiellement marquée pour l'AMADER, par des activités de mise en œuvre de 04 projets d'électrification rurale, qui sont aujourd'hui à différents niveaux d'avancement.

En effet 06 contrats ont été signés pour la construction de centrales hybrides dans 23 localités ; 1 contrat est dans le circuit national d'approbation, pour la construction de centrales hybrides dans 03 localités ; l'évaluation des offres est en cours pour la construction de centrales hybrides dans 20 localités ; des avances de démarrage ont été payées à certaines entreprises ; En ce qui concerne le projet d'Electrification Rurale par Systèmes Hybrides de 32 villages dont 10 anciens et 22 nouveaux : le recrutement des entreprises pour la réalisation de 10 centrales hybrides se poursuit avec deux contrats en cours de finalisation sur les 3 prévus ; le recrutement de l'ingénieur-conseil pour les 22 villages est à la phase d'évaluation des offres. Sur le plan du développement de l'énergie domestique, notamment la promotion des produits de substitution, 16 507 tonnes de gaz butane ont été consommées sur une prévision annuelle de 15625 tonnes par les opérateurs partenaires du domaine gaz butane ; 24,5 tonnes de briquettes combustibles ont été produites et diffusées par des opérateurs partenaires du domaine. S'agissant de la promotion des équipements économie d'énergie : 94014 foyers améliorés ont été diffusés sur une prévision annuelle de 100 000 ; 375091 unités de lampes basse consommation (LBC) ont été diffusées sur une prévision annuelle de 100 000 LBC ; 832 unités de rafraichisseurs d'air par évaporation ont été diffusées sur une prévision annuelle de 100. Pour la gestion financière, il faut noter que sur une prévision de ressources annuelles de 14,56 milliards FCFA, ils ont mobilisé au 30 novembre 2017, 8,87 milliards de FCFA, soit un taux de 60,9%.

Quant à l'emploi des ressources, sur une prévision annuelle de 14,56 milliards FCFA, les dépenses s'établissent à 8,29 milliards FCFA, soit un taux de 56,92%. L'approbation tardive du PTBA 2017 ; la reprise des marchés pour y intégrer sur instruction du Ministre chargé des finances, les impôts et taxes ; les difficultés rencontrées dans le processus d'ouverture des crédits documentaires pour les premiers marchés de centrales hybrides ; la lenteur du circuit d'approbation des marchés importants ; le retard accusés par les opérateurs dans la mise en œuvre des branchements sociaux sont autant de facteurs qui ont concouru à la faible performance ainsi constatée. La plupart de ces difficultés ont été surmontées et une amélioration signification s'annonce dès le premier trimestre 2018. Les activités seront intenses au niveau des 04 projets, et le budgétaire pourrait atteindre 20 milliards en 2018.