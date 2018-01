Afrique du Sud: L'Afrique du Sud connaît la plus importante épidémie de listériose jamais signalée dans le monde, selon l'OMS

L'Afrique du Sud connait actuellement la plus importante épidémie de listériose jamais signalée dans le monde, a déclaré vendredi un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Christian Lindmeier.

La Listeria est une bactérie d'origine alimentaire principalement présente dans les produits laitiers non pasteurisés et dans certains aliments prêts à consommer, et elle est capable de se développer dans des conditions réfrigérées.

« L'infection à Listeria pourrait entraîner des avortements non planifiés chez les femmes enceintes et la mort de nouveau-nés. Bien que les taux de maladie soient relativement bas, la listériose pourrait avoir des conséquences graves et parfois mortelles sur la santé, en particulier chez les nourrissons, les enfants et les personnes âgées », a dit le porte-parole de l'OMS lors d'une conférence de presse à Genève.

L'épidémie de listériose en Afrique du Sud a été déclarée le 5 décembre 2017. Entre le 1er janvier 2017 et le 11 janvier 2018, il y a eu au total 748 cas confirmés en laboratoire et 61 décès.

L'OMS s'est dit prête à fournir un appui au gouvernement sud-africain, notamment en envoyant des spécialistes de la sécurité sanitaire des aliments et des spécialistes de communications en Afrique du Sud pour aider à faire face à l'épidémie.