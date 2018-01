Ile Maurice: Smart City de Moka - A l'heure d'un développement écologique

L'acronyme LEED signifie «Leadership in Energy and Environmental Design». Il s'agit d'une certification américaine qui accrédite de nombreux projets de développement urbain à travers le monde. Pour obtenir la certification LEED Neighborhood Development (LEED-ND), la zone de développement doit comprendre au moins un bâtiment certifié LEED. Le nouveau quartier général de PWC Mauritius, actuellement en construction à Telfair Square, le Central Business District de la Smart City de Moka, bénéficiera de la certification LEED. En d'autres mots, la Smart City de Moka répond déjà à un critère essentiel dans l'obtention du label LEED-ND.

C'est ce qui ressort d'un communiqué émis en ce vendredi 12 janvier par le promoteur de la Smart City de Moka. Le document fait état que ce label assurera une plus grande visibilité au projet et garantira sa facette écologique auprès des investisseurs. L'aspect écologique se portera davantage sur l'économie d'énergie et le recyclage des eaux usées.

Le promoteur de la Smart City de Moka a déjà entamé les procédures et soumis les plans du projet à la Green Business Certification Incorporation, entreprise privée qui gère toutes les certifications LEED. L'évaluation et le suivi sont assurés à Maurice par un consultant local agréé.

