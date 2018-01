Ile Maurice: 12 arrestations en une journée - Du cannabis, du haschisch et de l'héroïne saisis

Alors qu'à Solférino, Vacoas, l'ADSU de la Central Division a mis la main au collet d'un habitant de cette localité âgé de 28 ans. Pour cause, une certaine quantité de cannabis avait été retrouvée en sa possession. Il a été libéré sur parole et traduit en cour ce vendredi. Un homme de 45 ans a également été arrêté par cette équipe pour possession de drogue dangereuse. Sept comprimés, soit la «Roche 2», ont été saisis sur lui. Il a affronté la justice aujourd'hui.

Chez l'homme âgé de 37 ans, de la drogue synthétique, du cannabis, de l'héroïne et du Subutex ont été saisis ainsi que des équipements utilisés pour emballer la drogue. Son complice, âgé de 31 ans, a été arrêté avec de l'héroïne et la somme de Rs 400, soupçonné de provenir du trafic de drogue. Alors que chez le plus jeune, la police a saisi la somme de Rs 1 250 ainsi que du cannabis synthétique.

À Cité EDC Pamplemousses, l'ADSU du Metropolitain Alpha 7, ont arrêtés trois hommes âgés de 37 ans, 31 ans et 25 ans. Maçon de professions, ces derniers ont été arrêtés le jeudi 11 janvier et ont été traduits en cour ce vendredi 12 janvier.

