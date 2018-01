Ile Maurice: Skipper agressé - Vives inquiétudes sur son état de santé

La quinquagénaire relate qu'elle a l'habitude d'appeler son fils avant qu'il rentre à la maison. Ce jour-là, son fils lui a dit qu'il se trouvait près d'un supermarché et allait rentrer bientôt. «Ne voyant pas mon fils rentrer, j'ai décidé d'aller le voir. J'ai entendu des gens crier et j'ai vu mon fils sur le sol sans connaissance», raconte-t-elle.

Rencontrée à l'hôpital, la mère de la victime, 52 ans, explique que son fils revenait du travail lorsqu'il a vu Dharma Mongol dans la rue. «Mo garson ti p dir li ki li pé fer lor simé sa ler la. Lin dir li al so lakaz. Mé ti bouc in enkoler ek lin pran enn blok line bat li», explique-t-elle.

