Angola: Lubango accueille les journées archidiocésaines de la jeunesse catholique

"Les jeunes proviennent des paroisses et missions des municipalités Cuvango, Jamba, Quipungo, Chicomba, Caluquembe, Humpata, Cacula, Quilengues et Lubango," a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les journées qui se déroulent sous le thème « Les jeunes et la foi reçue », ont déjà inscrit 400 participants, qui seront distribués dans trois paroisses de la ville de Lubango: la « Notre-Dame des Douleurs » dans la Mission catholique de Lubango, "Notre Dame d'Assomption" dans le quartier de Laje et celle de "São João Baptista" dans le quartier Mapunda.

L'activité, selon le religieux, va unir les forces pour le service commun chez les jeunes, encourager et les inciter à des actions plus concrètes, ainsi que les éveiller à la richesse de la diversité culturelle de la province et l'intérêt pour les vocations sacerdotales, de mariage , religieuses, professionnelle, favorisant l'articulation des groupes, des mouvements et des associations de jeunes.

Lubango — Le Secrétariat Archidiocésain de la Pastorale Juvénile (SAPJ), organe affecté à l'Eglise catholique à Lubango, réalise du 24 au 28 de ce mois, dans cette ville, les premières journées diocésaines de la jeunesse catholique, afin d'encourager et d?éveiller les valeurs morales, civiques, religieuses et culturelles chez les jeunes.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.