Angola: La réhabilitation du barrage de Cunje I débute cette année

Cuito — Les travaux de réhabilitation du barrage hydroélectrique sur la rivière Cunje I, suspendus il y a trois ans pour des raisons de financières, reprendront plus tard cette année, selon la promesse faite vendredi par le ministre de l'Énergie et des Eaux, João Baptista Borges.

S'adressant à la presse locale, dans le cadre de sa visite de deux jours à la province de Bié, a expliqué qu'après achèvement des travaux, le barrage aura une capacité de production de 10 mégawatts et fournira de l'électricité aux villages et périphéries des municipalités de Camacupa et Catabola , à 52 kilomètres à l'est de Cuito.

L'investissement va permettre l'émergence de petites industries dans les circonscriptions et par conséquent augmenter la production agricole et couvrir la construction de réseaux de moyenne et basse tensions et d'éclairage public de Camacupa.

L'investissement est évalué à 12 millions d'euros par l'intermédiaire de la Banque Mondiale.

Le barrage hydroélectrique de Cunje I a été détruit pendant le conflit armé dans le pays. Il fournissait de l'électricité aux municipalités de Catabola, Camacupa et Cuito jusqu'en 1992.

La municipalité de Camacupa consomme 1,2 mégawatt d'énergie électrique produite par un groupe électrogène.

En plus de ce barrage, le ministre a informé qu'il était en cours le projet d'une ligne à haute tension de 400 kilovolts, qui part de Lauca (Malange), pour alimenter les provinces de Bié et Huambo. La construction de la ligne est prévue pour septembre prochain.