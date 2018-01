Angola: La ministre de la Culture lance un appel au patriotisme et à la créativité des agents du Carnaval

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a appelé vendredi au patriotisme et au pouvoir créatif des membres des groupes carnavalesques afin qu?on puisse danser les 10, 11 et 13 février, le carnaval dans les rues et quartiers du pays.

Dans une interview à la presse après une réunion avec les chefs des groupes de carnaval de Luanda à une discussion sur l'état de la situation du carnaval 2018, Carolina Cerqueira a souligné la nécessité pour les agents liés au Carnaval, en raison de la situation actuelle, de parier sur l'esprit créatif afin qu'il corresponde à la dimension de la culture angolaise.

Face aux problèmes présentés par les dirigeants des groupes carnavalesques, spécifiquement liés à la réception tardive du soutien financier pour l'achat de matériel, Carolina Cerqueira a affirmé que l'Exécutif faisait tout pour mettre à la disposition des associations les conditions indispensables.

À cet effet, la gouvernante a appelé au calme et à l'engagement de tous pour que Carnival 2018 se déroule dans un esprit de fraternité et de solidarité.

Les groupes ont également été appelés à s'engager à temps dans la recherche de parrainages, non seulement attendre le soutien financier et matériel du Gouvernement pour mieux se préparer et se présenter aux défilés.

Carolina Cerqueira a également annoncé la participation de groupes d'autres provinces au Carnaval de Luanda, sur une base non compétitive, afin de commencer déjà à penser au Carnaval National.

"C'est une phase pilote. L'idée est que dans les années à venir, nous puissions avoir une phase finale de Carnaval avec la participation de groupes de toutes les provinces ", a-t-il ajouté.

En raison de l'arrivée de groupes d'autres provinces, la ministre a appelé les groupes de Luanda à faire preuve de solidarité et à aider à leur intégration.

Au cours de la réunion, les dirigeants des groupes ont exprimé leur inquiétude quant au retard dans la mise en place du soutien, un facteur qui pourrait contribuer à une mauvaise présentation dans les défilés.

La présente édition du Carnaval de Luanda, selon la Commission provinciale, aura la participation de 13 groupes dans la classe A, 16 dans la classe B et 15 dans la classe C (enfants).