Gabon: Liberté de circuler - Jean Ping sous le coup d'une nouvelle interdiction de sortie du pays

Cette nouvelle convocation et l'interdiction de sortie interviennent juste après que Jean Ping ait reçu en début de semaine des personnalités politiques dont Guy Nzouba Ndama du parti Les Démocrates et une délégation de diplomates de la représentation de l'Union européenne à Libreville.

Incarcéré à la prison centrale de Libreville depuis le 12 septembre 2017, Pascal Oyougou est le Secrétaire général adjoint du RHM. Il avait été arrêté pour « délit d'attroupement non armé ayant troublé la tranquillité publique, complot contre l'autorité de l'État, instigation aux actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à provoquer des troubles ou manifestations contre l'autorité de l'État ».

A travers un courrier daté du 12 janvier en cours, le Premier Juge d'instruction du Tribunal de Libreville a demandé au Directeur de la PAF (Police de l'air et des Frontières), d'empêcher toute sortie du territoire national à celui que de nombreux Gabonais considèrent comme "le véritable Président de la République, élu le 27 août 2016". La lettre précise qu'il s'agit d'une mesure provisoire prise pour permettre à la justice d'entendre Jean Ping dans l'affaire opposant le Ministère public à Pascal Oyougou, membre du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM).

