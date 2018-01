Afrique: CHAN 2018 - Qui succédera à la RD Congo ?

Tout est en place pour que les 16 nations qualifiées au CHAN 2018 concourent dans les meilleures conditions sous les yeux de tout un continent et du monde entier.

La cinquième d'édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018) se déroule du 13 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Le tenant du titre, l'équipe de la RD Congo, est absente du tournoi. De quoi donner la chance aux autres grandes équipes, surtout celles qui ont déjà occupé la troisième place au CHAN. Et toutes seront là ! La phase finale de ce CHAN 2018 s'annonce donc ouverte

Sur les trois vainqueurs, seule la Libye sera présente à cette 5è édition, la Tunisie et la RDC ayant été éliminée. Des trois finalistes, seule l'Angola sera de la partie, en raison de l'élimination du Ghana (2009 et 2014) et du Mali (2016).

C'est une chance supplémentaire pour l'équipe marocaine de remporter pour la première fois de son histoire la « CAN des joueurs locaux ». Les Lions de l'Atlas pourront en effet compter sur le soutien de leur public et sur l'absence de deux anciens vainqueurs du tournoi, la RD Congo (2009 et 2016) et la Tunisie (2011).

Quelles équipes peuvent contrarier les ambitions marocaines ?

Toutes les équipes qui ont déjà occupé la troisième place au cours des quatre dernières éditions du CHAN seront de la partie au Maroc : la Côte d'Ivoire (2016), le Nigeria (2014), le Soudan (2011) et la Zambie (2009). Des nations qui, quelles que soient les générations et les années qui passent, ont toujours fourni au monde du football, des manipulateurs talentueux et impitoyables du ballon rond.

Pour sa quatrième participation à ce tournoi, la Côte d'Ivoire aimerait bien s'imposer enfin, après avoir fini 3e en 2016. Le Cameroun joue aussi une partie de sa crédibilité durant ce CHAN 2018, après avoir raté la qualification pour le Mondial en Russie, et à un an et demie d'une CAN 2019 disputée à domicile.

Mais, nul ne sait encore ce qui se cache sous les bottines de ceux-là qui participent pour la première fois au tournoi : la Namibie et la Guinée équatoriale.