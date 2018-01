Afrique: CHAN 2018 - 5 joueurs à suivre au Maroc

C'est l'attraction du championnat depuis la saison dernière. D'ailleurs avant ce CHAN, on l'annonce en partance pour la MLS. S'il confirme toutes les promesses au Maroc, il ne serait pas surprenant de le voir débarquer sur le vieux continent plus tôt que prévu.

La ressemblance ne devrait pas vous échapper. Il a tous les traits de son frère ainé et star du football ivoirien. Alphonse Kouame Yao (image en une) n'est autre que le cadet de Gervais Kouassi Yao alias Gervinho. Comme son frère, le surnom brésilien lui vient de sa gestuelle balle au pied. Provocateur, accélérateur et passeur. Il fait les joies depuis l'entame de la saison e Ligue 1 ivoirienne de l'ASEC avec ses 6 buts.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.