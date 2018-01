Congo-Brazzaville: Yann M'vila - Le Franco-Congolais débarque à Saint-Etienne !

Comme attendu, Yann M'vila a été recruté par Saint-Etienne. Après une première partie de saison 2017-2018 très délicate, l'ASSE est déterminée à rebondir et le prouve sur le marché des transferts. Courtisé depuis plusieurs semaines, Yann M'vila vient de parapher son contrat en faveur du club ligérien.

Le milieu de terrain français d'origine congolaise s'était mis d'accord avec l'ASSE depuis plusieurs jours mais attendait d'être libéré de son contrat avec le Rubin Kazan et c'est la FIFA qui devait officialiser cette séparation, le joueur n'étant plus payé depuis quatre mois. Finalement, la fédération internationale n'aura pas eu à intervenir. Le milieu français a été libéré de son contrat par le Rubin Kazan, qui ne le payait plus depuis quatre mois. L'ancien joueur de Rennes a signé dans le Forez pour 18 mois. Yann M'vila pourrait même débuter sous le maillot vert dès dimanche face à Toulouse s'il est qualifié.

Âgé de 27 ans, le joueur, qui avait satisfait à la traditionnelle visite médicale depuis mercredi, retrouve donc la France après plusieurs années passées loin de l'Hexagone.

« Je suis très heureux de revenir en France et en Ligue 1 avec un coach, Jean-Louis Gasset, que je connais particulièrement bien. J'espère réussir de belles choses avec l'ASSE. Mes objectifs sont simplement de jouer le maximum de matches, de faire de bonnes prestations et d'aider l'équipe et réaliser une belle deuxième partie de saison. (... ) J'ai déjà eu l'occasion d'apprécier les supporters de Geoffroy-Guichard quand j'étais adversaire. Maintenant, je suis un des leurs », a indiqué le nouveau numéro 6 des Verts, suite à sa signature.

