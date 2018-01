Angola: Le nombre de lecteurs augmente à la Bibliothèque de Huambo

Huambo (Angola) — Le nombre de lecteurs qui fréquentent la Bibliothèque de Huambo, principale ville de la province du même nom, a augmenté depuis début janvier 2018, en raison des examens d'admission à l'Enseignement supérieur, a fait savoir vendredi le bibliothécaire, Daniel Catonôle.

Inaugurée en 2016, la Bibliothèque de Huambo recevait en moyenne 70 usagers, mais depuis début 2018 le nombre d'électeurs atteint au moins 150, a-t-il dit, précisant que les livres de l'Histoire d'Angola et de l'Histoire Universelle, de la Langue portugaise, des Sciences médicales et de la Biologie étaient les plus recherchés.

Déplorant néanmoins la carence des bouquins des domaines des Droit, d'Economie, de Didactique et de Pédagogie, le responsable a souligné que cet établissement, qui renferme au moins 11.500 libres divers, était pourvu d'un cyber café et de deux salles de lecture, comportant chacune 180 et 150 places respectivement.

La Bibliothèque est également composée d'un Auditoire avec 150 places, d'une salle formelle pour des journaux et revues, d'une salle multimédia pour des recherches, d'une salle de vidéoconférence, des salles de théâtre et de cinéma, d'un salon des Arts plastiques, de musique et de danse, et d'un restaurant pour 144 clients.