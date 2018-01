Cote d'Ivoire: Comment réinventer le foncier ?

Au cours du panel, Sosthène Koffi, sociologue, chargé des questions foncières à la Fondation Friedrich Naumann, a indiqué que la terre est sacrée et a une dimension spirituelle. Mieux, « la terre est source de vie et facteur de développement », dira-t-il.

Pour Boussou Nancy-Helen, juriste en charge du foncier rural, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la perception de la terre a beaucoup évoluée. « D'une propriété privée de bien commun dépourvue de transaction, la terre a aujourd'hui une valeur marchande et est source de nombreux conflits », explique-t-elle.

« Comment réinventer le foncier en Côte d'Ivoire ? » C'est le thème d'une conférence organisée par le Réseau jeunesse et politique Afrique de l'ouest (Rjp/Ao) en anglais Program for Young politicans in Africa (Pypa), en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, dénommée « Café Pypa ». C'était le 11 janvier 2018, au siège de ladite fondation, à Abidjan-Cocody. C'est la deuxième conférence du genre, après celle animée par le président de Liberté et démocratie pour la République (Lider), Mamadou Koulibaly.

