Cote d'Ivoire: Anyama/Vœux 2018 - Les populations appellent les autorités au renforcement de la sécurité

Avec tous ces acquis, Amidou Sylla demande aux populations de lui accorder un autre mandat aux prochaines municipales.

L'esplanade de la mairie d'Anyama a servi de cadre aux échanges de vœux entre le maire Amidou Sylla et ses administrés le jeudi 11 janvier 2018.

Intervenant au nom de la société civile et des guides religieux, le père Mathieu Zongo, curé de l'église catholique, a appelé les autorités au renforcement de la sécurité et à la lutte contre l'insalubrité afin de créer des conditions de bien-être aux habitants.

« De la même manière nous prions pour que toutes les bontés s'accomplissent dans cette commune pour le bonheur des populations, nous souhaitons que des mesures soient prises pour lutter efficacement contre les mauvais "T", c'est-à-dire l'insécurité et l'insalubrité », a plaidé le guide religieux.

Avant lui, Anouma Adé Thomas et Dadjé Rosalie, respectivement porte-parole de la municipalité et du conseil ainsi que du cabinet, des chefs de services et des agents de la mairie, ont salué les actions menées par le maire en 5 ans pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Entre autres, l'équipement des services de la mairie en plusieurs véhicules de fonction, des camions et tracteurs ainsi que des machines pour le reprofilage des rues de la ville et des villages de la commune.

A son tour, Amidou Sylla a rassuré les populations sur sa volonté de tout mettre en œuvre dans le cadre de la politique du « vivre ensemble » la création d'un environnement agréable de vie.

Ainsi, après avoir exhorté ses administrés à la paix et la cohésion entre les différentes communautés, l'élu a dressé un bilan des projets réalisés ou en cours de réalisation dans le domaine de l'éducation, la santé, des routes et de l'électricité.

A titre d'exemple, la construction de trois (3) salles de classe à l'Epp Anyama-Gare, la dotation en tables-bancs de plusieurs écoles de la ville et des villages, l'extension du réseau électrique et la réhabilitation de l'Epp Abbeibroukoi, la transformation de l'Epp Municipalité en groupe scolaire avec la construction de six salles de classe et d'un bureau, la réalisation de deux cantines scolaires dans les écoles primaires publiques d'Anyama-Gare et Palmeraie, la réhabilitation de Epp Anyama-Belleville ainsi que l'achèvement du poste de police du même quartier.

De plus, un pont à piéton a été construit au quartier Dallas et un autre à Anyama-Gare... Un centre de santé et un marché moderne couvert sont en cours de réalisation à Anyama Ran-Extension. Par ailleurs, des permis de conduire et des prises en charge scolaire sont octroyés à des jeunes.

Avec tous ces acquis, Amidou Sylla demande aux populations de lui accorder un autre mandat aux prochaines municipales.