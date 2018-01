Cote d'Ivoire: Patrice Guitey (Consultant sportif) - « Le départ de Sidy Diallo ne résoudra pas le problème »

Longtemps étouffée, la crise au sein du football ivoirien a fini par exploser.

Le président Augustin Sidy Diallo joue la montre. Le consultant sportif Patrick Guitey fait un décryptage de la situation.

Cette crise n'est-elle pas le fruit de frustrations longtemps accumulées et noyées par le succès de la génération dorée ?

C'est sûr que la frustration de l'élection perdue en 2011 par le camp opposé à celui de Sidy Diallo et celle de l'Assemblée Générale Élective de 2016, jugée illégale par ce même camp, sont le fruit de ce vent de contestations de la gestion de l'actuel Président de la FIF, qui est loin d'être au-dessus de tout reproche.

Augustin Sidy Diallo a certes des actifs quantifiables en terme de résultats sportifs, tels que les victoires aux CAN des Cadets 2013 et Senior 2015, et d'aides financières au développement du football local, et donc des clubs, qui bénéficient de droits TV de plus de 70 millions de francs CFA, là où ils percevaient auparavant 38 millions de francs de subvention. Mais son approche managériale et sa communication, jugée froide voire inexistante, frisent le mépris pour plusieurs présidents de clubs, qui l'accusent d'écarter Jacques Anouma, Roger Ouégnin et plusieurs autres grandes figures du débat autour du football local.

L'élimination de la Coupe du Monde 2018 ne saurait seule expliquer cette fronde. Ce serait trop facile et simpliste. Même s'il faut reconnaitre que la fronde a navigué sur cette élimination et la colère palpable de la majorité de l'opinion. Lire la suite.