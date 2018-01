Ile Maurice: Derrière les mutations des enseignants...

Quant à Kemraz Khedoo, président de l'Association des inspecteurs du primaire, il laisse entendre que les enseignants choisissent désormais de travailler dans des établissements qui sont à proximité de leurs maisons. «Nous comprenons les demandes de chacun et les raisons derrière. Il nous faut manœuvrer pour qu'à la fin du jour, l'enfant mauricien en sorte gagnant.» Il soutient lui aussi que le facteur humain fait peser la balance et fait qu'il y a des ajustements.

Le président de la MHTA fait aussi ressortir que les syndicats ne devraient pas chercher à caser «zot dimounn» dans les écoles. Ils ne devraient pas non plus avoir recours au favoritisme.

Le président de la GTU concède que dans de tels cas, les enseignants y sont aussi pour quelque chose. Il parle même de «connivence», certains instituteurs feraient des lobbies auprès des parents pour obtenir de bonnes écoles mais surtout des classes de Grade 5 et de pouvoir donner des leçons particulières. De cette façon, un instituteur «bien vu» peut facilement se faire Rs 48 000 par mois. Nos recoupements indiquent que certains instituteurs ont même fait du porte-à-porte, en s'appuyant sur les résultats du Certificate of Primary Education pour se vanter d'avoir envoyé plusieurs élèves dans des Star Colleges.

Le comité prend en considération les demandes et paramètres pour effectuer l'exercice. Des solutions sont trouvées pour des cas dits «difficiles» et pour s'assurer qu'il y ait un nombre d'enseignants suffisant dans les zones éducationnelles. Mais on assiste à des cafouillages à chaque rentrée scolaire.

