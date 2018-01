Ile Maurice: Pluies diluviennes - Ils ont de gros problèmes dans leur plantation

Les visages crispés et marqués par l'angoisse, ces planteurs confient tous que cette mauvaise passe aura définitivement un impact sur les prix, et par ricochet, sur les consommateurs. «Asterla mem pri-la pé grinpé. Taler maziné ki pou arivé. Kapav pou koumans péna légim tou», prévient Rajesh Jhurry.

À quelques kilomètres, à Solitude, Basantee Augustin est elle aussi dans son champ. Âgée de 49 ans, Basantee cultive des cacahuètes, des pommes d'amour, des concombres ainsi que d'autres légumes, sur environ trois arpents qu'elle loue. «Mo pé gagn sagrin kan mo pé get mo plantasion. Tou inn preské fini gaté. Bann ti pié pom damour pé sec net, mo ti fek met lagrin pistas, tou inn gaté», raconte l'agricultrice. «Ek lorla, mo ti pay lagrin Rs 70 par liv. Mo ti fek met ankor later dan karo, lapli inn lav tou. Lorla, lerb inn koumans pousé partou. Nou bizin pay travayer. Pa koné ki nou pou fer déza nou sitiasion ti kritik mem», poursuit- elle, en espérant que le gouvernement prendra leurs conditions en considération.

Kreepalloo Sunghoon, le président de l'association des petits planteurs, avait déclaré en début d'année que les pluies reçues étaient très bénéfiques pour les cultivateurs, mais, avait-il accordé, «si sa kontinié pou plizir zour lerla sitiasion pou vinn difisil»... C'est ce qui est arrivé ; les averses ne discontinuent pas et le secteur de l'agriculture en prend un sacré coup, étant le plus affecté.

Les petits planteurs ne savent plus où donner de la tête. Nombreux sont ceux qui ont tout perdu, les eaux ayant ravagé leurs champs. Et même lorsqu'ils arrivent à sauver leurs cultures, l'état des légumes laisse à désirer... Ce qui affectera leurs ventes. Ces agriculteurs espèrent néanmoins que le gouvernement prendra en compte leur situation.

