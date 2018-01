Ile Maurice: Développement à Pointe-d'Esny - Un collectif pour la protection de l'environnement

Selon le communiqué, l'attention du collectif porte d'une part sur les effets négatifs que cette tendance générale au bétonnage de la péninsule de Pointe d'Esny pourrait avoir à long terme sur les 2 sites RAMSAR (protégés par la convention internationale pour les zones humides) situés dans sa proximité immédiate. À savoir les wetlands de Pointe Jérôme et le Blue Bay Marine Park ; et d'autre part sur l'ensemble des lacs, bassins et zones inondables situés en plein cœur du projet de développement annoncé et qui fonctionnent en système avec le lagon de Pointe d'Esny et les sites RAMSAR.

Il s'agit des Forces Vives de Pointe-d'Esny qui regroupe en son sein des citoyens lambdas et de quelques ONG. Dans un communiqué émis ce vendredi 12 janvier, le collectif avance que leur but principal est de veiller à ce qu'aucun aspect du projet «Pointe d'Esny Lakeside Development» ne soit de nature à dégrader le fragile écosystème dans lequel celui-ci s'inscrit.

La conscience écologique s'installe de plus en plus chez les Mauriciens. Après le collectif Aret Kokin Nu Laplaz qui milite pour la sauvegarde de la plage de Pomponette, un nouveau mouvement a vu le jour.

