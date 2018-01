Afrique: CHAN 2018 - Côte d'Ivoire - Objectif, aller le plus loin possible

L'objectif pour les Ivoiriens à ce tournoi est d'aller le plus loin possible et égaler au minimum leur performance de l'édition précédente, où ils avaient terminé troisième. « Une compétition a toujours ses enjeux. On a fini dans le carré d'AS au dernier CHAN. Il s'agit aujourd'hui d'aller représenter le pays de la meilleure façon possible. C'est-à-dire faire au moins ce qu'on a fait, il y a deux ans », a confirmé Kamara.

La Côte d'Ivoire débute la 5è édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018), dimanche prochain, contre la Namibie, à Marrakech. C'est en conquérant, que Kamara Ibrahim et ses joueurs ont foulé le sol marocain jeudi 11 janvier, après une dernière préparation en Tunisie. Selon le tirage au sort du CHAN effectué au mois de novembre dernier, les éléphants évolueront dans le groupe B lors des phases de poule aux côtés de la Namibie, la Zambie et l'Ouganda. Si la compétition s'annonce très serrée, les hommes de Kamara Ibrahim demeurent en toute confiance.

