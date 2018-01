Congo-Brazzaville: Médias - Une nouvelle directrice interdépartementale pour Télé Congo Pointe-Noire/Kouilou

Remerciant elle aussi le ministre de la Communication et des médias pour sa nomination, Irma Nadège Ikama a promis de « respecter strictement la ligne éditoriale de la Télévision congolaise » et a invité les agents de cette structure au travail : « Le travail est ardu. Je sollicite le concours de tous pour que nous puissions atteindre notre objectif. Nous devons travailler. Ma prise de fonction ce jour marque le début d'une nouvelle ère à Télé Pointe-Noire», a-t-elle déclaré.

La directrice sortante a remercié le ministre de la Communication et la direction générale de Télé Congo pour la confiance qu'ils lui ont témoignée, en la nommant, il y a deux ans, à la tête de la TVPN. « Je remercie aussi les agents de TVPN qui m'ont accompagnée dans ma mission et je les invite à faire autant pour la nouvelle directrice», a-t-elle dit.

L'installation officielle de la nouvelle directrice dans ses fonctions intervient deux mois et demi après sa nomination, le 25 octobre dernier, à la tête de la Télévision nationale Pointe-Noire/Kouilou, couramment appelée Télé Pointe-Noire (TVPN). Au nom du ministre de la Communication et des médias qu'il représentait, André Ondélé a invité Irma Nadège Ikama à respecter la ligne éditoriale de Télé Congo et à veiller à l'ordre au niveau de cette chaîne interdépartementale : «Le ministre ne tolérera aucun désordre sous toutes ses formes. Et si aucun désordre n'est toléré, cela veut dire aussi que tous les dysfonctionnements ne seront pas permis».

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.