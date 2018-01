Congo-Brazzaville: Trafic d'ivoires - Deux imams vont comparaître à Ouesso

Toutefois, un des responsables d'une ONG de conservation, partenaire du ministère de l'Economie forestière, a estimé que « ce procès sera juste et que le droit sera dit, conformément à l'esprit du discours à la nation livré le 30 décembre 2017... Nous avons foi que le tribunal et le parquet de Ouesso ne se laisseront pas emporter par les tentatives de corruption en branle par les adeptes de ces deux imams», ajoutant qu'il y a pour l'instant « les rumeurs d'une collecte de trois millions de francs CFA destinés à influencer la décision de justice sur cette affaire qui circulent dans la ville de Ouesso ».

Les faits reprochés à ces commerçants d'ivoires et leurs trois complices sont prévus par l'article 27 de la loi 37 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées qui stipule que : « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ainsi que leur trophées, sont strictement interdits sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction. »

Les deux chefs religieux et trois de leurs fidèles musulmans sont poursuivis par le parquet près le tribunal de grande instance de Ouesso pour détention, circulation et commercialisation de 12 kg des pointes d'ivoires, rapporte un organisme de conservation de la faune, le 13 janvier.

