Congo-Kinshasa: Cinéma - « Makala » ou le quotidien d'un charbonnier

Le moment le plus extraordinaire de Makala est sans conteste cette longue marche du jeune homme dont le petit vélo est surchargé de charbon de bois qu'il a fabriqué lui-même et qui lui permettra, s'il le vend bien, de nourrir sa famille durant plusieurs mois. La route est dure, elle monte et descend sans cesse. Des voitures, la nuit, évitent à peine le vélo. Parfois, Kabwita tombe : il lui faut, alors, se relever, essayer de ne pas trop gaspiller son précieux chargement et repartir au plus vite, avant que d'autres profitent de sa faiblesse pour l'attaquer. Aux abords de la capitale, d'ailleurs, des flics le rançonnent. Il s'agit de les satisfaire pour éviter le pire : la saisie de sa marchandise.

Le documentaire français d'Emmanuel Gras, Kabwita Kasongo dans Makala, raconte l'odyssée d'un jeune villageois, saisi par la pauvreté extrême, qui entreprend un périlleux voyage jusqu'à Kinshasa, poussant un vélo précaire surchargé de sacs de charbon. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

