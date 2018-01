Afrique: Migrations, maintien de la paix, développement à l'ordre du jour de l'Assemblée générale pour 2018

Enfin, le Président de l'Assemblée générale a averti que le multilatéralisme était « menacé », alors que le but même des Nations Unies est remis en cause par un grand nombre d'acteurs. « Nous avons tous la responsabilité de réagir contre cette tendance », a-t-il insisté.

Le deuxième événement sera un dialogue de la jeunesse le 30 mai. Un large éventail de sujets sera abordé, qu'il s'agisse d'éducation, d'emploi, et de prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation.

S'agissant du maintien de la paix, une réunion de haut niveau sur la consolidation de la paix et le maintien de la paix doit avoir lieu les 24 et 25 avril.

« Cela fait quatre mois que la 72ème session de l'Assemblée générale a commencé. Et je crois que nous pouvons dire que nous avons déjà accompli beaucoup de choses », a déclaré Miroslav Lajčák dans un exposé devant les États membres. Il a noté que l'organe avait déjà adopté plus de 250 résolutions et un nouveau budget pour la période 2018-2019.

