Afrique: Le Cameroun veut aller au bout

Logé dans le groupe D, le Cameroun croisera l'Angola, le Burkina Faso et le Congo Brazzaville au premier tour du Championnat d'Afrique des nations. Une poule constituée de pays jouissant d'une expérience de la compétition. Pour y avoir participé au moins une fois depuis la première édition en 2009. Lors du CHAN Total, Maroc 2018, le Cameroun sera à sa troisième participation mais n'a pas encore remporté la compétition. D'où l'ambition de briser le signe indien cette année.

Pour ce faire le nouveau staff technique des Lions indomptables A' conduit par l'ancien international Rigobert Song a opté pour de nouveaux éléments. À l'exception de Anye Derick Fru, gardien de but de l'Union sportive de Douala (USD), déjà présent en 2016 au Rwanda. Le reste de l'effectif est constitué de joueurs qui ont enflammé le championnat local lors de la saison 2017. Parmi eux, Frantz Pangop et Alfonse Tientcheu. Le premier, grâce à ses performances avec USD, a régulièrement été convoqué en équipe A du Cameroun.

Plusieurs analystes sportifs parlent de lui en termes de grande révélation de l'équipe du Cameroun. Car ce dernier, entré seulement à la 87e minute de jeu face à l'Algérie, lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires du mondial Russie 2018, a fait parler la poudre. L'attaquant de 24 ans (né le 18 Mai 1993) reçoit sa première balle, élimine le défenseur Cadamuro d'un crochet pied droit, puis trompe le portier algérien Raïs M'Bolhi d'une frappe sèche.

Suffisant pour qu'Hugo Broos lui renouvelle sa confiance un mois plus tard face à la Zambie. Entré en seconde période à Ndola, l'attaquant de couloir apporte du sang neuf à son équipe qui arrache in extremis le point du nul (2-2). Dans la sélection des A' qui prendra part à la 5e édition du Chan Total, Pangop compte parmi les cadres. L'un des artisans de la qualification de son pays. Il est l'auteur du premier but camerounais lors de la campagne éliminatoire. C'était le 12 août devant Sao Tomé et Principe, battu 2-0 à domicile, puis sur le même score au retour à Limbe au Cameroun.

Alphonse Tientcheu, arrière gauche, est lui aussi pour beaucoup dans l'obtention du visa qualitatif pour le Maroc. Le meilleur joueur 2017 du championnat local, reconnu pour sa percussion sur le côté, et ses centres millimétrés en direction des attaquants, est une valeur sure du dispositif de Rigobert Song. Il est l'un des joueurs sur lesquels comptent le plus les fans des Lions indomptables. La renommée de ce défenseur de 28 ans, sociétaire d'Eding sport de la Lékié (champion du Cameroun 2017), s'est renforcée sur le plan local, avec sa première convocation le 11 novembre en équipe nationale A. En marge de la dernière journée des éliminatoires du mondial, Russie 2018.

Le plus gros défi de l'encadrement technique des Lions A' aura donc consisté à bâtir un système de jeu qui mette en synergie toutes les compétences, pour une sélection indomptable. Prenant en compte l'inexpérience de cette sélection à une compétition de telle envergure. Les résultats des matchs amicaux internationaux livrés au Maroc, où l'équipe effectue son acclimatation, recommandent la prudence. En trois confrontations entre le 1er et 9 janvier, le bilan affiche deux nuls contre la Guinée Conakry (1-1), et le Nigeria (0-0), et une cuisante défaite 3-1 devant les Lions de l'Atlas du Maroc. Une alerte avant la première entrée en scène le 16 janvier face au Congo Brazzaville.