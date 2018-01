Congo-Kinshasa: Une messe très politique en mémoire des victimes du 31 décembre

Et Lambert Mendé de conclure : « Nous n'avons que les rapports de police. Nous n'avons pas d'autres sources. [... ] Si la Nonciature a une information, nous attendons qu'on porte ces informations à la connaissance de la police pour que nous puissions en être informés et voir si le parquet fait tous les devoirs d'enquête que nous avons demandés. »

De son côté, Donatien Bafuidinsoni, évêque auxiliaire de la capitale Kinshasa, a accusé les autorités de « mentir » sur le vrai bilan de la marche du 31 décembre : « On voudrait cacher la vérité sur ces morts. Nous avons été habitués à des mensonges systémiques. Et si nous avons perdu un frère, une sœur, nous avons gagné des héros parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie. »

A l'initiative de cette messe, comme de la marche du 31 décembre, on trouve le comité laïc de l'église catholique. Mais ses membres se sont faits discrets vendredi. Un seul d'entre eux était présent dans la cathédrale, le professeur Thierry Nlandu Mayamba, et encore s'est-il éclipsé un peu avant la fin, signe que les menaces de poursuites judiciaires lancées par le gouvernement sont prises au sérieux.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.