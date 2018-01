Madagascar: Saison 2018 - Elgeco Plus place la barre haute

Elgeco Plus lance le défi. « Nous ferons de notre mieux pour rafler tous les championnats et coupes programmés pour cette saison », a lancé le président du club de football Elgeco Plus, Alfred Randriamanampisoa, lors de l'annonce de la reprise de l'entraînement du club hier au stade d'Alarobia.

Le club D1 évoluant depuis 2013 à Analamanga a mis une petite touche de changement au niveau de son staff administratif et technique, et a aussi renforcé son équipe.

Le club confiera le côté technique à un nouveau technicien dont le nom sera dévoilé bientôt. À l'issue d'un test de sélection qui s'est tenu à Antsirabe, six nouveaux jeunes joueurs renforceront également le club cette saison. « Après une saison sans succès, nous allons nous donner à 100% pour remporter d'abord le titre de champion d'Analamanga, puis celui national, et ensuite représenter le pays en Afrique », a annoncé le numéro un du club.

Elgeco Plus, champion d'Analamanga en titre, est l'un des clubs phares du pays ayant déjà représenté la Grande île trois fois aux compétitions africaines. Ce club a été éliminé du championnat continental ou de la coupe africaine à trois reprises, en 2016 par Super Sports d'Afrique du sud, écarté par l'URA de l'Ouganda en 2014 et battu par l'United St Michel des Seychelles en 2013. Concernant la sanction qui tombe pour le président du club, « je ne suis pas encore notifié, donc je la considère comme nulle et non avenue », a réagi Alfred Randriamanampisoa.