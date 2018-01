Gabon: France - Paiement de deux mois sur trois des bourses des étudiants gabonais

Pour éviter un nouveau débrayage, un mois d'arriérés de bourse, notamment, le mois de janvier leur sera payé le plus rapidement possible sans oublier les frais d'inscription universitaire et de mutuelle de santé pour commencer l'année 2018 en beauté.

Ces retards de paiement des bourses des étudiants gabonais en France sont d'autant plus gênants qu'ils touchent des étudiants peu argentés qui se retrouvent in fine avec les loyers impayés, les problèmes de nourritures, de transport, d'internet, des vêtements adaptés aux quatre saisons.

