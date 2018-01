Mali: Le président critique la visite d'une délégation de la CMA à New York

Après Dakar et Abidjan, la compagnie aérienne française Corsair, étend ses destinations… Plus »

« Au moment même où nos parents des groupes armés font l'effort de se retrouver face au gouvernement et quelque fois avec le gouvernement, on invite la CMA à New York, à Washington, non pas par le gouvernement américain mais par une ONG dont nous savons le rôle qu'elle a joué dans certains événements africains. Est-ce comme cela que l'on conforte la paix au Mali ? Non. Il faut que les comportements parallèles désobligeants cessent également aussi », a-t-il déclaré.

Une petite délégation de la CMA s'est rendue à New York pour rencontrer, entre autres, le Conseil de sécurité de l'ONU, cette semaine. Elle a été invitée par une ONG spécialisée dans « la diplomatie et le conseil stratégique », c'est du moins ce qu'on peut lire sur le site internet de l'organisation Independant Diplomat. Une invitation qui n'a pas du tout plu au président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.

