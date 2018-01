Rabat — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de condoléances à Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général de la Confrérie mouride, suite au décès de l'ancien Khalife général de la Confrérie, feu Cheikh Sidy Moctar Mbacké.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde émotion le décès de feu Cheikh Sidy Moctar Mbacké, ex-Khalife général de la confrérie mouride, que Dieu lui réserve un bon accueil dans Son Royaume céleste.

Le Souverain exprime, en cette triste occasion, à Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké, et à travers lui, à la famille du regretté disparu et aux adeptes de la confrérie mouride au Sénégal frère, Ses plus sincères condoléances et l'expression de Sa profonde sympathie, ajoutant que "c'est avec un profond sentiment de considération que Nous nous remémorons les grandes qualités de l'illustre disparu qui fut un homme de foi et de vertu, un éminent théologien et un modèle de dévotion et de piété".

De son vivant, ajoute SM le Roi, il a toujours fait preuve d'un attachement exemplaire aux préceptes de notre sainte religion et à son idéal de juste milieu et de modération.

"Nous gardons aussi en mémoire les marques d'affection et de loyauté qu'il témoignait à Notre Majesté-Amir Al-Mouminine, et ses fortes attaches religieuses et spirituelles avec son deuxième pays, le Maroc, qu'il chérissait avec une fidélité jamais démentie. De fait, il a toujours eu à cœur de contribuer au raffermissement des liens de fraternité séculaires qui unissent les peuples marocain et sénégalais", poursuit le message.

Le Souverain relève en outre que "ce qui nous console un tant soit peu de cette perte cruelle, c'est votre désignation comme Khalife général de la confrérie mouride, en digne successeur du regretté disparu", notant que le statut auquel "vous accédez est une reconnaissance solennelle du prestige immense dont vous jouissez, en tant qu'éminente autorité spirituelle, auprès des adeptes et des disciples de la confrérie".

En le félicitant d'avoir été choisi pour assumer cette grande mission spirituelle, SM le Roi a prié le Très-Haut de lui accorder plein succès dans ses nouvelles responsabilités.

Le Souverain a également imploré le Tout-Puissant de couvrir le regretté disparu de Son infinie miséricorde, de le ranger au nombre de Ses vertueux serviteurs, de le rétribuer amplement pour ses œuvres pieuses.

"Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent invariablement". Véridique est la parole de Dieu.