Afrique: Maroc-Mauritanie pour ouvrir le bal

Les Lions de l'atlas seront privés des services de Jaouad El Yamiq. Le défenseur du RAJA de Casablanca doit purger une suspension lors du premier match à la suite des deux avertissements reçus lors de la phase éliminatoires.

Cette absence ne devrait pas chambouler les plans de Jamal Sellami, sélectionneur des lions, comme il a laissé entendre en conférence de presse : « Nous allons être privé du défenseur Jaouad El Yamiq suspendu pour cumul de carton face à l'Egypte aux éliminatoires. On va quand même trouver la solution. On est confiant, on a effectué une préparation qui va nous permettre d'essayer d'aller loin dans cette compétition ».

Le sélectionneur des Lions de l'atlas compte également sur le 12e homme pour transcender ses poulains. « La présence de nos supporters sera très importante, dans la mesure où ils vont nous pousser vers l'avant. Nos fans ont démontré leur disponibilité pour le football marocain et les exemples ne manquent pas. Face au Gabon lors des éliminatoires du mondial le stade était plein tout comme lors de la finale de la ligue des champions où le WAC a remporté le trophée ».

Même son de cloche chez le capitaine du Maroc, Badr Benoun, qui pense aussi que ce CHAN est une occasion pour les joueurs locaux de se montrer et impressionner Hervé Renard dans la perspective de la Coupe du Monde en Russie. En effet, le sélectionneur de l'équipe A du Maroc supervisera les A' tout au long du CHAN. « Le CHAN est une occasion pour nous les locaux de montrer qu'on peut jouer en équipe A. Le sélectionneur va suivre les matchs à nous de montrer notre niveau. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos supporters de venir nombreux nous encourager pour confirmer le retour du football marocain au premier plan, après les derniers succès de la sélection et du WAC. Nos supporters doivent être un atout pour nous car on n'aura pas de match facile», prévient Badr Benoun.

Jamal Sellami a décidé à la dernière minute d'écarter trois joueurs de la liste des vingt-trois. Il s'agit de Mohamed Ounnajem du WAC ainsi que le duo du HUS Agadir Badr Kachani et Badie Aouk.

Pour sa deuxième participation au CHAN, La Mauritanie n'aura pas la partie facile avec un match d'ouverture face au pays hôte. « Il est vrai que notre tâche s'annonce difficile. Il faut avouer la différence de niveau entre le championnat marocain et mauritanien, mais nous allons jouer nos chances à fond. Nous allons affronter le favori du tournoi à mon sens et qui sera appuyé par ses supporters, sans oublier l'euphorie et l'enthousiasme chez les Marocains après la consécration du WAC et la qualification en coupe du monde. Notre premier objectif, est de se qualifier au deuxième tour. Il s'agit de notre deuxième participation dans ce tournoi, nous n'avons pas assez d'expérience, mais nous avons de bons joueurs et qui sont déterminés à réaliser un bon résultat dans ce tournoi. Mais avant ça, on ne pense qu'au Maroc », soutient Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.

Le capitaine des Mourabitounes, Moussa Baghayoko, est resté en conférence de presse sur la ligne définie par son entraîneur : « Nous savons qu'il y'aura du monde au stade. Ce ne sera pas une pression sur nos épaules, au contraire, c'est une motivation en plus pour réaliser un bon résultat. Le stade plein ne nous fait pas peur. On s'est bien préparé pour ce tournoi et notre objectif est de se qualifier en quart de finale, comme l'a dit le coach. On va tout faire réaliser cet objectif car on a mis tous les moyens à notre disposition ».

A noter que Moussa Baghayoko, milieu de terrain du FC Tevrag Zeina, était incertain pour ce match d'ouverture suite à une blessure, mais devrait être potentiellement prêt pour la rencontre face au Maroc dont le coup d'envoi au stade Mohammed V de Casablanca est prévu à 19:30, heure locale.