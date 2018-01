Il ne reste que quelques dizaines de minutes avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Maroc et la Mauritanie,… Plus »

Après le salut des couleurs nationales au son des hymnes nationaux marocain et mauritanien, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan s'est dirigé vers la pelouse du Complexe Sportif Mohammed V où il a été salué par les arbitres de la rencontre, les joueurs des équipes nationales du Maroc et de la Mauritanie, avant de poser pour une photo-souvenir avec les deux équipes.

Elle a également été ponctuée par un spectacle de jeux de lumières qui traduit le caractère moderne de cette messe du football continental, le développement que connaissent les Etats africains, ainsi que la capacité du Royaume d'abriter de grandes manifestations continentales et mondiales et d'en assurer le succès.

Son Altesse Royale le Prince Héritier a aussi été salué par le Président et les membres de la Fédération Royale Marocaine de Football, le wali de la région de Casablanca-Settat, le Président du Conseil régional, ainsi que par plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

A son arrivée au Complexe Sportif Mohammed V, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique, président du Comité de candidature du Royaume du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde de football 2026, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de la Jeunesse et des sports, M. Rachid Talbi Alami, et le président du Comité National Olympique Marocain, M. Fayçal Laraichi.

