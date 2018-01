Afrique: Zambie-Ouganda - Déclarations d'avant-match

Wedson Nyirenda (entraîneur Zambie)

« L'équipe est prête pour l'ouverture du tournoi contre l'Ouganda dimanche. On a disputé un match amical face à Orlando Pirates (club sud-africain) avant de venir ici. Les joueurs sont là pour montrer leur qualité et nous sommes impatients d'y participer. L'Ouganda nous a dominé ces derniers temps et ce ne sera pas facile de la battre, même si nous avons réussi à la surprendre lors de la phase des poules du précédent CHAN. Les Ougandais ont grandi et progressé. Ce sont presque les mêmes joueurs qui ont disputé les éliminatoires de la CAN et de la coupe du monde. Je compte sur notre expérience. Nous pouvons aller jusqu'au bout mais notre objectif est de réaliser une meilleure performance que lors de la dernière édition (élimination en quart de finale) ».

Ziyo Tembo (capitaine Zambie)

« Les joueurs sont en forme et prêts pour cette première rencontre du tournoi. Nous avons quelques soucis de blessures pour certains joueurs, mais ça devrait aller. Nous voulons atteindre au minimum le stade de la finale. Pour cela, il faudra prendre les matchs un par un, pour éviter les pièges ».

Sébastien Desabre (entraîneur Ouganda)

« Je ne suis avec l'Ouganda que depuis dix jours. J'ai choisi cette équipe car j'ai vu qu'il y'a du potentiel. On peut faire quelque chose dans ce tournoi. Le premier match de chaque compétition est toujours le plus important. La Zambie est une bonne équipe et nous sommes prêts à y faire face. C'est 50/50 pour chaque équipe. Notre premier objectif est de remporter le premier match. Ensuite, l'objectif essentiel est de se qualifier en quart de finale car l'Ouganda n'a pas réussi à passer la phase de groupes lors des trois éditions précédentes (2011, 2014, 2016). Aussi, un autre objectif important, c'est d'évaluer les joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ».

Bernard Muwanga (capitaine Ouganda)

« Le premier match de chaque tournoi est très important si on veut se qualifier pour le deuxième tour d'une compétition. C'est notre cas, on souhaite se qualifier et pour cela, il est obligatoire de réussir le premier test. Les attentes sont énormes chez nous. La population attend beaucoup de nous et on se sent prêt pour le tournoi »