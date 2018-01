Afrique: Côte d'Ivoire-Namibie - Céclarations d'avant-match

Ibrahim Kamara (entraîneur, Côte d'Ivoire)

« Nous avons eu une bonne préparation pour le tournoi. On a commencé notre préparation à Abidjan pour la poursuivre ensuite en Tunisie. Nous avons travaillé très dur, mais je pense qu'aucune équipe ne peut être prête à 100%. Cependant, nous sommes prêts pour le match d'ouverture contre la Namibie.

Le fait d'être qualifiée, la Namibie démontre qu'elle est une équipe très compétitive bien qu'elle soit à sa première apparition. Nous sommes très séreins, sans aucune pression. Nous aborderons ce match pour gagner et prendre option pour passer au second tour ».

Hamed Diomande (capitaine Côte d'Ivoire)

« Je pense qu'on est prêts pour ce match face à la Namibie. Ce sera un match difficile et nous le savons. Nous respectons chacun de nos adversaires car dans une telle compétition, il n y'a pas de match facile. Nous attendons avec impatience un départ positif contre la Namibie, surtout pour gagner de la confiance ».

Ricardo Mannetti (entraîneur Namibie)

« L'histoire de l'équipe de Namibie est un peu spéciale. Pendant deux ans, il n'y avait pas de championnat national. Et cela n'a pas facilité la mise sur pied d'une équipe. Mais les joueurs, contre toute attente, ont marqué l'histoire de leur pays. Le CHAN sera une merveilleuse occasion pour présenter le football namibien.

C'est notre première participation et nous devons respecter les équipes de notre groupe. Nous sommes des outsiders et on essayera de mener la vie dure à nos trois adversaires.

Nous avons eu entre trois et quatre mois de préparation. On tentera donc de créer la surprise et se qualifier pour le deuxième tour ».

Ronald Himeekua Ketjijere (capitaine Namibie)

« Nous sommes heureux de jouer contre de grosses équipes comme la Côte d'ivoire. On attend avec impatience le match d'ouverture contre les Eléphants. Nous ne sommes pas ici pour faire le nombre mais pour essayer de jouer les troubles fêtes. On fera de notre mieux pour passer au deuxième tour. Si on atteint cet objectif, ce sera vraiment génial ».