Afrique du Sud: AManifestations contre une publicité «raciste» de H&M

Depuis dimanche dernier, les réactions à cette campagne publicitaire en Afrique du Sud sont nombreuses et particulièrement virulentes. Les appels à ne plus travailler pour le géant suédois ou à ne plus acheter ses vêtements s'étaient multipliés.

La police a confirmé ce samedi matin le saccage de plusieurs magasins de la marque. Ces actions sont largement relayées par les réseaux sociaux où circulent des vidéos des manifestations dans des centres commerciaux à Sandton dans le nord de Johannesburg et à Menlyn à l'est de Pretoria.

La colère ne passe pas en Afrique du Sud où la campagne publicitaire de la marque H&M présentant un enfant noir portant un pull où est inscrit « le singe le plus cool de la jungle » continue de révolter. Ce samedi matin, des militants du parti de gauche radicale EFF s'en sont pris à plusieurs magasins H&M de la région de Johannesburg et Prétoria.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.