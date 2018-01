Congo-Kinshasa: Situation politique actuelle au pays - Une analyse du Font Patriotique

analyse

INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo (RDC) se trouve véritablement à la croisée des chemins. Nous savons que depuis le lendemain de la proclamation de son indépendance, la RDC est toujours embarquée dans la recherche de chemin pour la conquête de sa véritable identité aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social.

Voici 58 ans après l'indépendance qu'elle est embarquée dans espèce de bourbier qui, en fait, est un perpétuel émaillé des coups de force à répétition.

Si les cinq premières années peuvent être placées sous le signe de recherche d'une véritable souveraineté, la suite, par contre, est succession d'événements qui ont entrainé la RDC dans un recul rapport aux autres États qui, au 30 juin 1960, avaient pratiquement même niveau de développement qu'elle. Il est bon de citer ici le du Canada et de quelques uns des États à travers le monde, situés Europe et en Amérique. Alors qu'un pays comme la Chine qui,

aujourd'hui, est cité parmi les grands de ce monde sur tous les plans, venait après la RDC.

L'histoire politique de notre pays nous donne le constat suivant:

tout marche à reculons. Ce qui explique la complexité du congolais. Il faut que tous les protagonistes (classe politique,

société civile) qui sont censés s'atteler à la recherche des aux problèmes multiformes congolais, commencent par une prise de conscience doublée d'éthique.

1. SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE

D'aucuns pouvaient conclure que seul MOBUTU et son régime avoir la médaille d'or d'avoir traîné notre pays dans les les plus obscures de l'histoire. Mais hélas, c'est une superficielle!

Le phénomène A.F.D.L. nous a appris qu'on pouvait faire pire. la condition sociale n'a été aussi précaire. Les prix des alimentaires ne cessent de grimper avec une monnaie en chute face aux devises étrangères. Il y a impossibilité d'assurer les scolaires à sa progéniture pour le Congolais moyen. Les difficultés transport dans une capitale qui ressemble à un mouroir à chaque pluie.

Le manque d'électricité et le régime incessant de délestage courant. La carence en eau potable dans un pays béni en cours d' et lacs. L'insécurité permanente, etc ... . Tout ceci associé à crise politique sans précédent. Un pouvoir illégitime qui règne défi et qui tue ses citoyens qui exercent leurs droits fondamentaux.

Une CENI au service d'un pouvoir sanguinaire.

2. PERSPECTIVE

Nous disions dans notre introduction que la RDC est à la croisée chemins. Les principes de fonctionnement de notre pays ne sont respectés. Nous devons, aujourd'hui, faire un choix important, mais nous faut éviter tout raté. Que les acteurs qui sont impliqués,

prennent conscience que la RDC est le seul patrimoine commun dont peuple congolais dispose dans sa souveraineté. Il nous faut et à tout prix sauvegarder ce patrimoine national.

Les acteurs en présence (Partis Politiques, Société Civile, ONG, ... ) doivent prendre conscience et regarder dans la même direction. C' ici le lieu de féliciter déjà ces forces qui ont commencé à la conscience nationale pour la protection du pays. Nous citons Comité des Laïcs Catholiques, le Cardinal Monsengwo, les Religieuses, les ONG qui oeuvrent pour cela.

Si des Laïcs Catholiques, le Cardinal Monsengwo, les religieuses, la Société Civile s'impliquent, c'est parce que du de la classe politique, rien ne vient. Et pourtant, in fine, c' elle qui doit prendre le relai pour sauver et développer le pays. doit donc s'organiser.

CONCLUSION

La situation en RDC est désastreuse, épouvantable. C'est conjoncture qui est du pain béni pour des hommes et des femmes bonne volonté et d'une certaine éthique pour qu'ils s'organisent s'érigent en véritable alternative en vue de donner au Congolais de la nourriture, du logement, de l'eau, de l'électricité, des routes, des soins médicaux, de l'éducation de qualité, de démocratie. La RDC n'a pas le droit de sombrer.

Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2018

Pour le Front Patriotique,

Camarade Camarade Camarade Mvuezolo Richard