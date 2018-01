Ile Maurice: Paul Bérenger - «Des divergences d'opinions, mais pas de division au sein du MMM»

Paul Bérenger s'est aussi attardé sur les rumeurs de rapprochement entre le MSM et le MMM. «Il n'y aucun rapprochement avec le MSM et cette option n'est pas envisageable car trop de choses nous séparent de ce parti», a-t-il expliqué.

Il n'a d'ailleurs pas manqué de tacler le leader de l'opposition. Selon lui, Xavier-Luc Duval devrait démissionner de son poste de leader de l'opposition et laisser la présidente de la République nommer quelqu'un d'autre. «Nous ne savons plus combien de députés PMSD il y a au Parlement. Et c'est clair qu'un d'entre eux pourrait intégrer le Mouvement socialiste militant (MSM). Un deuxième est d'ailleurs sur le départ.»

Selon Paul Bérenger, il y a deux courants de pensée actuellement au sein du parti. Le premier souhaite que l'élection du comité central soit effectuée dans les plus brefs délais en suivant la constitution du parti. L'autre pense que les élections générales pourraient avoir lieu bientôt et qu'il faudrait patienter. «Les deux options sont en faveur du MMM», précise Paul Bérenger.

Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM) a tenu à mettre les points sur les «i» lors de sa conférence de presse, ce samedi 13 janvier. «Il n'y a aucune tension au sein du Mouvement militant mauricien concernant l'analyse du résultat de l'élection partielle dans la circonscription No. 18, contrairement à ce que les médias rapportent.» Paul Bérenger précise qu'il n'y a que des divergences d'opinions et pas de division concernant la prochaine élection du comité central du parti.

