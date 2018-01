Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Gon Coulibaly suggère un renforcement de la collaboration des services

Par ailleurs, en 2015, l'autorité a été saisie de 63 dossiers dont elle a instruit neuf. Le procureur de la République a été saisi de six de ces dossiers instruits. En 2016, la Habg a été saisie au total de135 dossiers et elle en a instruit quatorze parmi lesquels sept ont été retenus pour transmission au procureur de la république.

Pour Amadou Gon Coulibaly, cette mesure participerait davantage au « renforcement » de la maturation de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, soutenue par « une politique rigoureuse (... ) des pouvoirs publics et par tous les services de l'Etat impliqués ». Il a salué toutefois les efforts de la Habg pour l'assainissement de la vie publique, surtout les dossiers qui ont été instruits et qui ont donné des suites judiciaires contre des agents de l'Etat sur qui pèsent de sérieux indices de corruption. Ce travail vaut à la Côte d'Ivoire des évolutions favorables régulières de certains indicateurs de référence de bonne gouvernance. Le Premier ministre a inscrit sa visite de travail dans le cadre de la mise en œuvre des réformes en matière de bonne gouvernance engagées par l'Etat de Côte d'Ivoire.

Pour le chef du gouvernement, cette nouvelle entité aurait pour tâche « l'élaboration de la stratégie appropriée et les plans d'actions en vue de la mise en application de toutes les réformes de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance en général », soutient-il.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.