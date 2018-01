Mali: Le Premier ministre malien en visite à Alger pour son premier voyage officiel

En décembre, le président français avait d'ailleurs invité Alger à coopérer à la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. Bamako confie aussi aujourd'hui souhaiter aussi une coopération plus étroite avec son grand voisin du nord souvent accusé de laisser les djihadistes aller et venir à sa frontière sud.

Officiellement, il s'agit de renforcer des relations qualifiées d'excellentes et fraternelles. C'est ainsi que la visite est présentée dans un communiqué diffusé par la primature malienne. Mais on comprend aussi qu'il sera question ce samedi de l'application de l'accord de paix à l'heure où la force du G5 Sahel se met en place dans la région. Un G5 auquel l'Algérie ne participe pas.

Le nouveau Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, se rend ce samedi 13 janvier à Alger. C'est son premier voyage à l'étranger depuis sa nomination début janvier. Une visite de travail et d'amitié de deux jours qu'il réserve donc à l'Algérie, son grand voisin du Nord. Il sera accompagné de deux ministres, celui de la Défense Tiéna Coulibaly et le ministre des Affaires étrangères Tiéman Hubert Coulibaly. Une visite avec un enjeu de taille : l'idée est de renforcer la coopération bilatérale, et d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix inter-malien qui avait été parrainé par Alger mais qui peine à être mise en œuvre sur le terrain.

