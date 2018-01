Centrafrique: Jean-Pierre Bemba attend désormais le verdict de son procès en appel

Pour le bureau du procureur, cet appel est important, car il s'agit pour lui d'obtenir une condamnation plus lourde encore pour que toutes les victimes et pour que tous les crimes soient pris en compte dans la peine.

« La manière dont les questions ont été posées par la chambre d'appel nous a rassurés, car nous avons vu que nous n'étions pas les seuls à comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait dans tout cela, explique-t-elle. Lorsque l'un des juges pose la question suivante à l'accusation : "dites-nous quelles différences faites-vous entre les faits et la preuve ?", l'accusation balbutie, et ça, c'est très important ».

Pour rappel, l'ancien vice-président congolais avait été condamné à 18 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. On ne connait pas encore la date à laquelle la chambre d'appel va rendre son verdict.

Copyright © 2018 Radio France Internationale.

