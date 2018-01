Madagascar: Précautions à prendre en saison cyclonique - Les conseils du capitaine Randrianarisoa

Par ailleurs, le capitaine Randrianarisoa a également souligné que dans le cas où l'habitat est fortement endommagé, la meilleure option est de quitter les lieux pour un endroit plus sûr, car éboulement et érosion ont souvent raison des murs de soutènement vétustes. Le capitaine de rajouter : « Parfois les occupants rechignent à quitter les lieux, ce qui se solde généralement par des conséquences graves, voire la mort. Nous exhortons ainsi ceux qui sont témoins à nous signaler en appelant le numéro 118, pour prendre les mesures nécessaires afin de sauver des vies et limiter les dégâts. Blagueurs s'abstenir !»

Le renforcement des fenêtres, des portes et des toitures figure parmi les premiers gestes basiques de préparation en amont des cyclones, ces parties de l'habitation constituant les premiers protecteurs face aux intempéries. Selon les moyens, nous pouvons opter pour des sacs de sable, ou des pierres, mais rappelons que le meilleur des moyens demeure la réparation et le renforcement par des techniciens.

